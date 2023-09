Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle (beİN Sports izle)

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor ile Beşiktaş Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Belhanda, Emre Akbaba, Nani, Yusuf Sarı, NiangMert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Ghezzal, Chamberlain, Cenk, AboubakarBeşiktaş ile Adana Demirspor, tarihleri boyunca toplam 38 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 galibiyet alırken 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor ise 8 maçtan galibiyet çıkarmasını bildi.Beşiktaş, Adana Demirspor karşısındaki tüm yenilgilerini deplasmanda aldı. Siyah beyazlı takım Adana deplasmanında oynadığı 19 karşılaşmada 8 mağlubiyet alırken 4 maç da berabere bitti. Siyah beyazlılar Adana deplasmanından 7 galibiyet çıkarabildi.Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında her iki takımın Avrupa kupası sınavları nedeniyle TFF tarafından ertelenen Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Trabzonspor yenilgisinin ardından Kayserispor'u mağlup ederek moral bulan Kartal, ligin en iddialı ekiplerinden Adana Demirspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Kasımpaşa'ya 2-1 kaybettiği son karşılaşmada üç futbolcusu kırmızı kart gören mavi-lacivertli takım da eksiklerine rağmen zorlu maçta Beşiktaş'ı puansız göndermeye çalışacak. Kartal dün gerçekleştirdiği taktik çalışmayla hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takım akşam saatlerinde Adana'ya giderek kampa girdi. Sakatlıkları bulunan Gedson ve Rebic kadroya alınmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Kayserispor maçında attığı gol ve performansıyla geçer not alan Chamberlain'e bugün de ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Kayserispor maçında iyi performans sergileyen Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve Onur Bulut da büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak. Rosier, Rashica ve Muleka ise yine yedek soyunacak.Adana Demirspor'da 13, Beşiktaş'ta 7 olmak üzere toplam 20 futbolcu bugün forma giyemeyecek. Mavi-lacivertli takımda kırmızı kart cezalıları kaleci Ertaç, Stambouli ve Rodrigues'in yanı sıra 28 Ağustos'tan sonra transfer edilen Balotelli, Cisse, Michut, Zeneli, Shehu ile kaleciler Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş statü gereği maçta yer alamayacak. A takım listesine yazılmayan Bosnalı kaleci Karacic ile sakatlıkları bulunan Ndiaye ve Akintola da görev yapamayacak. Beşiktaş'ta ise 28 Ağustos'tan sonra kadroya dahil olan Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler'in yanı sıra sakatlıkları yüzünden kadroya alınmayan Gedson ve Rebic oynayamayacak. Uzun süredir sakat olan Tayyip Talha ile Emrecan Uzunhan da Adana'ya götürülmedi.Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlı formayla benzer dönemler geçiriyor. Taraftarın sevgilisi olan Kamerunlu golcü, her zaman olduğu gibi sonradan açılarak yine en kritik anlarda sahne almak istiyor. Beşiktaş'ta 3,5 sezon boyunca forma giyme fırsatı bulan Aboubakar, Süper Lig'deki ilk 5 maçında gol yollarında istediği sonucu alamadı. Bu sezon Beşiktaş'ın yaptığı 5 lig karşılaşmasında 388 dakika süre alan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri sadece 1 kez havalandırabildi. VavaCars Fatih Karagümrük, Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor ve Trabzonspor maçlarını boş geçen Aboubakar, Mondihome Kayserispor karşısında bir kez gol sevinci yaşayabildi. Aboubakar, geçen sezonun devre arasında tekrar transfer olduğu Beşiktaş'ta benzer bir lig başlangıcı yapmıştı. Kamerunlu futbolcu, ligde çıktığı ilk 4 maçta fileleri havalandıramazken, çıktığı 5. maçta gol atma başarısı göstermişti. Siyah-Beyazlı futbolcu, 2021-2022 sezonunda da görev aldığı ilk 5 maçta yine rakip fileleri bir kez havalandırabilmişti. Söz konusu 5 maçta 374 dakika sahada kalan Aboubakar, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını boş geçtikten sonra Denizlispor karşısında ilk lig golünü buldu. Vincent Aboubakar, sonraki Malatyaspor ve Gaziantep maçlarını ise boş geçti. Beşiktaş formasını ilk kez kiralık olarak 2016-2017 sezonunda giyen Aboubakar, söz konusu dönemdeki ilk 5 lig maçında gol atma başarısı gösterememişti. Vincent Aboubakar, lig maçlarına kötü başlasa da sonraki haftalarda daha etkili bir oyun sergilemeyi başardı. 2016-2017 sezonunda ilk 5 maçı boş geçen Aboubakar, sonraki 22 karşılaşmada fileleri 12 kez havalandırdı. 2020-2021'de ilk beş maçın ardından üst üste 5 karşılaşmada gol kaydeden Kamerunlu futbolcu, sezonu 15 golle tamamladı. Aboubakar, geçen sezonki ilk beş maçın ardından sonraki 5 karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Aboubakar, böylece sezon sonunda 13 gole ulaştı. Bu akşam Kara Kartal'ın en önemli hücum silahı olacak olan Aboubakar, gollerine devam etmeye çalışacak.Beşiktaş'ın önceki gün Kayserispor ile oynadığı maçtaki performansı ve attığı golle dikkat çeken Alex-Oxlade Chamberlain'i maç sonunda Siyah-Beyazlı taraftarlar gibi teknik direktör Şenol Güneş de tebrik etti. Yıldız futbolcu, maç sonu kendisini kutlayan hocasına, "Bu daha başlangıç. Takıma alıştıkça, arkadaşlarımı tanıdıkça performansım daha da artacak"dedi. 30 yaşındaki futbolcu, karşılaşma boyunca 61 kez topla buluştu. Yüzde 85 pas isabetiyle oynayan Chamberlain, girdiği 6 ikili mücadelenin de 3'ünü kazanmayı başardı. İngiliz futbolcu çektiği 3 şutta da isabet sağladı. Chamberlain'in ilerleyen maçlarda daha çok süre alması bekleniyor. Beşiktaş'taki ilk golünü kaydeden yıldız futbolcunun kontratı 2026'da bitecek. En son 2 Ocak'taki Liverpool-Brentford maçında gol atan Chamberlain, 8,5 ay sonra yeniden gol sevinci yaşadı.Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.Adana Demirspor'da kırmızı kart cezalısı Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Ayrıca Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak. Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.