Açıklandı: Caner Erkin, Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmeleri biten ve geleceği merak edilen Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den, Caner Erkin'in geleceği netleşti.



Tecrübeli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile görüştüm, Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



Altıparmak, hiçbir takımla anlaşmadıklarını da vurgularken, "Şu anda Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye verilmiş bir sözümüz yok. Kimseyle görüşmedik. Yurt dışı ihtimali de var, sezon sonunda konuşacağız" dedi.



2017 yılında geldiği Beşiktaş'ta 3 sezonda 118 maçta görev alan ve son dönemde Sergen Yalçın tarafından tercih edilmeyen 32 yaşındaki Caner Erkin, 5 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.



