Abdurrahim Albayrak'tan maç sonu paylaşım!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından sarı - kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, bir paylaşımda bulundu.
Albayrak, paylaşımında "Yüce Allah'ım sana şükürler olsun" ifadelerini kullandı.
Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde başkan yardımcılığı görevini üstleniyordu.
Karşılaşmanın ardından sarı - kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, bir paylaşımda bulundu.
Albayrak, paylaşımında "Yüce Allah'ım sana şükürler olsun" ifadelerini kullandı.
Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde başkan yardımcılığı görevini üstleniyordu.