Abdurrahim Albayrak'tan maç sonu paylaşım!

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Göztepe maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdurrahim Albayrak'tan maç sonu paylaşım!
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22 Şubat 2022 00:13
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı - kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, bir paylaşımda bulundu.

Albayrak, paylaşımında "Yüce Allah'ım sana şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde başkan yardımcılığı görevini üstleniyordu.

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