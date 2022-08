Abdullah Avcı, Marc Bartra'yla 12'den vurdu

Trabzonspor'da uzun süredir ihtiyaç duyulan sağ stoper eksikliği nihayet giderildi. Bordo-mavililer, Marc Bartra transferiyle rahatladı. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag deplasmanında 58. dakikada oyuna giren ve performansıyla tam not alan deneyimli stoper, en başta teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü.



Geçen sezon Karadeniz ekibi şampiyon olmasına rağmen sağ stoper eksikliği ciddi anlamda hissedilmişti. Geçen yıl Edgar le sakatlanınca tandemdeki uyumu bozulan ve ciddi handikaplar yaşayan Trabzonspor'da sürekli olarak aynı anda iki sol ayaklı stoper oynamak zorunda kalmıştı. Ancak son Bartra hamlesiyle beraber Abdullah Avcı'nın kafasındaki ideal tandem yakalandı. Bartra'nın Süper Lig'de yarın oynanacak Antalyaspor maçına ilk 11'de çıkması bekleniyor. Yeni tandemin Bartra-Hugo olması planlanıyor.



Ayrıca 31 yaşındaki futbolcu kariyeri ve kendisi için ödenen bonservis bedeliyle de dikkat çekti. 3 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol stoper için Real Betis'e sadece 1.25 milyon euro gitti.



Barcelona'nın dünyaca ünlü futbol akademisi La Masia'dan yetişen ve Katalan devinin alt yaş kategorilerinde tüm takımlarında forma giyen Bartra, Gerard Pique'nin veliahtı olarak gösteriliyordu. Başarılı stoper esas çıkışını 2016'da 8 milyon euroya transfer olduğu Borussia Dortmund'da yaptı. İspanyol yıldız 2 sene içinde de Real Betis'e 11 milyon euroya imza atarak kalitesini gösterdi. Real Betis'le geçen sezon İspanya Kral Kupası'nı kaldıran deneyimli savunmacının en dikkat çeken özelliği istikrarı ve hücuma katkısı oldu. Real Betis'te 2018-2022 arası tam 146 maça çıkan ve 7 gol, 5 asist yapan Bartra, Barcelona'da da 103 maçta 6 gol, 6 asistle oynamıştı. Borussia Dortmund'da da 2 senede 51 maçta 5 gol 5 asistle oynayan 1991 doğumlu futbolcu, tüm profesyonel kariyerinde 321 maçta 21 gol attı, 14 asist yaptı.



Puyol'un izinde



Marc Bartra'nın en büyük idolü Barça'nın efsane ismi Carles Puyol. Bartra ayrıca Gerard Pique ve Sergio Ramos'u da yakından takip ettiğini her fırsatta vurguluyor. Ancak Puyol'u her zaman ayrı bir yere koyan Bartra, Barcelona'nın kulüp sitesine 2016'da verdiği röportajda, "Puyol'un cesareti, mücadelesi ve hırsı beni hep çok etkilemişti. A takımda kendisiyle çıktığım ilk antrenmanı ve beni karşılayışını hiç unutamıyorum. Puyol ile tanıştığım o günü hiç unutmayacağım" demişti.



Puyol da Bartra'yı anlatırken, "Bartra cesur bir oyuncu. Aynı zamanda soğukkanlı. Ayaklarına hakim olması Barcelona'da aldığı eğitimle belki ama yeteneği de çok fazla. Bir stopere göre çok yetenekli" yorumunu yapmıştı.





