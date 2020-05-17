Abdulkadir Parmak: "İki kupayı da alacağız!"

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, şampiyonluk ve kupa için konuştu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abdulkadir Parmak: 'İki kupayı da alacağız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2020 13:11
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, önemli açıklamalarda bulundu.

Parmak, lige çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Sezonu çifte kupayla tamamlayacağız" dedi.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için