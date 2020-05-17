Abdulkadir Parmak: 'İki kupayı da alacağız!'

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, önemli açıklamalarda bulundu.
Parmak, lige çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Sezonu çifte kupayla tamamlayacağız" dedi.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
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Parmak, lige çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Sezonu çifte kupayla tamamlayacağız" dedi.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
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