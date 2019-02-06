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ABD'den Quaresma'ya iki talip çıktı

Beşiktaş'la sözleşmesini feshetmek üzere olan Quaresma'nın, eşinin isteğiyle ABD Ligi'nden takımlarla pazarlık masasına oturduğu belirtiliyor.

Kaynak: Takvim
ABD'den Quaresma'ya iki talip çıktı
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06 Şubat 2019 09:23
Ayrılık kararı almasına rağmen henüz Beşiktaş'la sözleşmesini feshedemeyen Quaresma'nın kaderi belli oluyor.

Portekizli yıldızın menajerinin Siyah- Beyazlı yönetimle ayrılık şartlarında büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

UZAK DOĞU'YU İSTEMİYOR

Quaresma'nın eşinin Uzak Doğu ülkelerine gitmek istemediği, çocuklarının eğitimini düşünürek ABD'ye sıcak baktığı belirlendi.

Q7'nin de bu nedenle MLS takımlarıyla masaya oturduğu ifade edildi. Şu ana kadar iki takımdan teklif olduğu öğrenildi.

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