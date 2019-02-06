ABD'den Quaresma'ya iki talip çıktı

Ayrılık kararı almasına rağmen henüz Beşiktaş'la sözleşmesini feshedemeyen Quaresma'nın kaderi belli oluyor.Portekizli yıldızın menajerinin Siyah- Beyazlı yönetimle ayrılık şartlarında büyük oranda anlaştığı öğrenildi.Quaresma'nın eşinin Uzak Doğu ülkelerine gitmek istemediği, çocuklarının eğitimini düşünürek ABD'ye sıcak baktığı belirlendi.Q7'nin de bu nedenle MLS takımlarıyla masaya oturduğu ifade edildi. Şu ana kadar iki takımdan teklif olduğu öğrenildi.