A Milli Takım'da kırmızı alarm!

A Milli Takım'ın, haziran ayındaki 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi önem derecesi yüksek hazırlık maçlarındaki performansı hayal kırıklığına neden oldu. Macaristan'a 1-0 kaybeden, Avusturya karşısında ise 6-1 gibi tarihi bir hezimet yaşayan Ay-Yıldızlılar'da kadro istikrarsızlığı ön plana çıktı. Teknik direktör Vincenzo Montella, ideal 11'ini tam anlamıyla bulamadı. Son iki karşılaşmada toplamda 24 oyuncu kullanan İtalyan hoca, Macaristan 11'inden sadece Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız'ı Avusturya maçı 11'ine taşıdı.



ÇEKYA VE PORTEKİZ FORMDA



Montella'nın göreve geldiği ilk maçlarda skorer kimliğiyle bilinen Ay- Yıldızlılar, bu görüntüsünden uzaklaştı. 9 isabetli şutta yalnızca penaltıdan ağları sarsan ekibimiz, kalesine gelen 14 şutun yarısını (Macaristan 1, Avusturya 6) içeri alarak hazırlık provalarındaki performansıyla sınıfta kaldı. EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerimizden Çekya; Norveç ve Ermenistan'ı 2-1'lik sonuçlarla yendi. Portekiz ise İsveç'i 5-2 mağlup ederken, Slovenya'ya 2-0 mağlup oldu.



İKİ MAÇ DAHA VAR



A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlıklarını İtalya ve Polonya ile yapacak. Montella, 4 Haziran'da ülkesine gidecek. İtalya ile Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda mücadele edecek. 10 Haziran'da Polonya ile deplasmanda karşılaşacak. EURO 2024'teki ilk sınavımız ise 18 Haziran'da Gürcistan karşısında vereceğiz.



