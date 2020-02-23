A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'e konuk olacak

Türkiye, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın (24 Şubat) deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'e konuk olacak
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23 Şubat 2020 14:12
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın (24 Şubat) İsveç'e konuk olacak.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Globe Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak. A Milliler, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, İsveç de deplasmanda Hırvatistan'a 72-56 mağlup oldu. D Grubu'ndaki diğer mücadelede yarın Hollanda, TSİ 21.30'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.

- İsveç'in galibiyeti yok

Türkiye ile İsveç, 1955 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 5 kez karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrıldı.

A Milliler, rakibini 1955 yılında 87-46, 1961'de 55-40, 1997'de 65-48, 1998'de 90-64 ve son olarak 2013'te 87-74 mağlup etti.

 

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