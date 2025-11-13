13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

9 yıl sonra Barcelona'ya geri döndü!

Penarroya ile yolları ayıran Barcelona, başantrenörlük görevi için 3 yıllığına Xavi Pascual ile anlaştı.

calendar 13 Kasım 2025 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
9 yıl sonra Barcelona'ya geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona, 9 yıl sonra yeniden Xavi Pascual'e emanet...

Katalan devine geri dönen 53 yaşındaki deneyimli koç, kulüple üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Pascual, daha önce 2004 ile 2016 yılları arasında Barcelona'da görev yapmış, 2008'den itibaren başantrenörlük koltuğuna oturmuştu. 2010 yılında, kulüp tarihindeki ikinci ve bugüne kadarki son EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak adını kulüp tarihine yazdırmıştı.


Görevden alınan Penarroya, Pazar günü resmen kulüpten ayrılmıştı ve EuroLeague 2025-26 normal sezonunun 10. haftasında Oscar Orellana geçici başantrenör olarak takımın başına geçmişti.

Barcelona, bir sonraki EuroLeague maçında Cuma günü Palau Blaugrana'da Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Ardından, İspanya Liga Endesa'nın 7. haftasında yine kendi sahasında bir diğer EuroLeague temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.

Yeni başantrenör Xavi Pascual, önümüzdeki haftanın başında resmen görevine başlayacak. Bu nedenle Orellana, önümüzdeki iki maçta takımın başında geçici antrenör olarak kalmaya devam edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.