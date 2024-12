89. Büyük Atatürk Koşusu Ankara'da yapıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen '89. Büyük Atatürk Koşusu'nu erkeklerde Bahattin Ünay, kadınlarda ise Fatma Arık kazandı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Dikmen Keklik Pınarı'nda saat 11.00'de başlayan 10 kilometrelik '89. Büyük Atatürk Koşusu' eski Ankara Garı'nda sona erdi. Yarışın startını Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ verdi. Çeşitli yaş kategorilerinde yapılan ve 1377 atlet, 1300 vatandaşın katıldığı koşuyu kadınlarda Fatma Arık, 35.49'luk derecesiyle 1'inci bitirdi. 2'nci 36.34'lük zamanıyla Feride Gül Şen, 3'üncü ise 37.10'luk derecesiyle Berfin Barışer oldu. Erkeklerde 1'inciliği geçen senenin de 1'incisi Bahattin Üney aldı. Üney, bitiş çizgisini 29.45'lik dereceyle geçti. 2'nci sırayı 29.46'yla Hüseyin Can, 3'üncülüğü de Murat Emektar 30.18'lik derecesiyle elde etti. Yarışı tamamlayan her sporcuya ise hatıra madalya verildi.



Yarışta dereceye giren sporculara kupaları ve madalyaları Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törenle takdim edildi.



FATMA ARIK: EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALABİLMEK ÇOK GÜZEL



'89. Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda 35.49'luk derecesiyle 1'inci bitiren Fatma Arık, "Her şey için teşekkür ederim. Güzel bir organizasyon, hava şartları da çok güzeldi. Aynı zamanda memur ve atletizm antrenörüyüm. Burada Ankara'ya kupayı kazandırdığım için çok mutluyum. Antrenörümle beraber kazandık. Çok çalıştık, emek sarf ettik ve emeklerimizin karşılığını alabilmek çok güzel, başkanımızın da destekleriyle" dedi.



BAHATTİN ÜNEY: BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUM



Bitiş çizgisini erkeklerde 29.45'lik dereceyle geçerek 1'inci olan Bahattin Üney, üst üste 2'nci kez şampiyon olduğu için büyük bir gurur yaşadığını söyleyerek, "Başkanımıza da hoş gelen hediyesi gibi oldu. Hayırlı olsun, çok sevindim. Çok iyi bir parkur, çok sevdiğim bir parkur. Çünkü anlamı benim için çok güzel ve büyük bir yarış. Onun için 2'nci kez şampiyon olmayı çok istiyordum. Bütün çalışmalarım bu yöndeydi. Tekrar kazandım ve çok mutluyum. İnşallah seneye de devam eder" ifadelerinde bulundu.



AHMET KARADAĞ: GELECEKTE 40 BİN KİŞİYİ YARIŞTIRACAĞIZ



Türkiye Atletizm Federasyonu(TAF) Başkanı, Ahmet Karadağ ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi:



"Hamdolsun bu yarış bize nasip oldu. Atletizm Federasyonu olarak, 1922'den beri var olan 102 yıllık bir federasyonuz biz. 1924'de başlayan ferdi Türkiye 1'inciliğinden sonra 1936'da başlayan bir yarış bu. Yani en uzun süreli yapılan 2'inci yarışımız. Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919'da Dikmen'den Atatürk olarak değil de Mustafa Kemal olarak, o zaman bir komutan olarak, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç yeri ve başkent olarak düşündüğü bizim Ankara'mız en önemli yarışı, en uzun yarışı olarak bizi burada topladı. Ankara'nın başkenti olması tabii ülkenin kalbi olması demek aynı zamanda. Ülkenin kalbinde atan Mustafa Kemal Atatürk için de bu yarış 1936 yılında ilk olarak düzenlenmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alınmış tabii o zaman Cumhurbaşkanı ve aralıksız olarak 89 yıldır yapılıyor. Hatta pandemi zamanında bile sayın büyüklerimiz izin verdiler ve biz bunu yarışı sembolik olarak da yaptık. Ankara'nın gerçekten sembolik bir yarışı. Katılım istediğimiz kadar değil bununla beraber şimdiye kadar yapılanların arasında bir rekor oldu. Geçen sene 1289 kişiye katılmıştı bu sene 1377 kişi katıldı. Biz sponsorlarla ödülleri arttırarak bunun çok daha büyük bir yarış, çok daha uluslararası bir yarış, altın yarışlar seviyesine getirmek için de uğraşacağız. Belki de 40 bin kişiyi yarıştırıp Ankara'nın çok büyük bir yarışı olmasını sağlayacağız."