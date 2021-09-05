45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova ve Burak Akçay ekibinin liderliğiyle sona erdi.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ana sponsorluğunda Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen yarışta 75 otomobil ve 150 sporcu, Orhaneli ve Keles ilçelerinde 368,94 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele etti.



Burak Çukurova ve Burak Akçay ekibi, iki gün süren zorlu mücadeleyi aynı takımdan Buğra Banaz ve Gürkal Menderes'in 9,6 saniye önünde ilk sırada tamamladı. Podyumun üçüncü basamağında ise Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan ve Aras Dinçer yer aldı.



Red Bull sporcusu Ali Türkkan aynı zamanda "İki Çeker" klasmanı, "Sınıf 4" ve "Genç Pilotlar" birinciliklerinin de sahibi oldu.



Sınıf N'de Evofone Rally Team'den Buğra Can Kılıç ve Yusuf Çalık, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye'den Erol Akbaş ve Egemen Dural ve Sınıf 5'te de Clio Trophy Turkey'den Mehmet Besler ve Egemen Ertürk zafere ulaştı.



Türkiye Historic Ralli Şampiyonası klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya ve Kerim Tar birinciliği kazandı. Ev sahibi ekip Onur Çelikyay ve Serdar Canbek Murat 124 ile ikinci, VW Golf GTI ile Cevdet Durmaz ve Ferhat İzzetoğlu üçüncü sırada yarışı bitirdi.



Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda ise BC Vision Motorsport takımından Burak Başlık ve Bahadır Özcan genel klasman ve kategori 2 birinciliğini elde etti. Aynı takımdan Alpaslan Çukurova ve Can Hergüner ikinciliğe ve kategori 4 birinciliğine, Serdar Kaan Yalçın ve Güray Akgün de üçüncülüğe ulaştı. Kategori 3'te Emrah Ali Başo ve Yasin Tomurcuk, kategori 1'de ise Ali İşeri ve Bora İşeri birincilikleri elde etti.



Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'na, Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından 16-17 Ekim'de İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilecek Ege Rallisi ile devam edilecek.



