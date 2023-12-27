Haber Tarihi: 27 Aralık 2023 20:28 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 20:28

2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, Yaşlılık aylığı ne kadar olacak?

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar olacak sorusnun yanıtı belli oldu. Asgari ücret zammının belli olması ile gözler yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemelerine çevrildi. 2023 yılı Temmuz ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri 2.348 TL olarak ödeniyor. Peki, 2024 yaşlılık maaşı ne kadar olacak?

2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, Yaşlılık aylığı ne kadar olacak?
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Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından 65 yaş aylığına kadar birçok kalemde değişiklik olacak. 

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 3 bin 490 lira olarak uygulanıyor.

2024 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU, OLACAK?

2023 yaşlılık maaşı ödeneği taban tutarı 4.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? 2024

Ödemeleri her ayın 11-15'i arasında yapılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor. Temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

7 milyondan fazla çalışanı doğrudan milyonları ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zammı 2024 için belli oldu. Net asgari ücret 2023 yılında 11.402 lirayken 2024 için yüzde 49 zam ile 17.002 liraya yükseltildi. 

2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.
 
 
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