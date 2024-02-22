2024 Berat Kandili gecesi orucu ne zaman tutulur? (Diyanet)

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]).

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]; İbn Mâce, Sıyâm, 41-42 [1733, 1739-1740]), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur'ân'ın bana vahyedildiği- gündür." (Müslim, Sıyâm, 197-198 [1162]) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivâyetlere dayanarak bazı İslâm âlimleri dinî açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

Dini Günler Takvimi 2024 yayımlandı. Berat Kandili tarihi de takvimdeki yerini aldı. 2024 Berat Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edileceği merak konusu oldu. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Berat Kandili'nin önemi nedir? İşte 2024 Berat Kandili tarihi ve anlamı...Berat Kandili Hicri takvimine göre Şaban topraklarında 14. sırada yer alıyor. Bu yıl bu tarih 24 Şubat Cumartesi gününe denk geliyor.Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak PazartesiRegaip Kandili - 26 Ocak PerşembeMiraç Kandili - 17 Şubat CumaBerat Kandili – 6 Mart PazartesiRamazan Başlangıcı - 23 Mart PerşembeKadir gecesi - 17 Nisan PazartesiRamazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan CumaRamazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan PazarKurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran SalıKurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran ÇarşambaKurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran PerşembeKurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran CumaKurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran CumartesiHicri Yılbaşı – 19 Temmuz ÇarşambaAşure günü – 28 Temmuz CumaMevlid Kandili - 26 Eylül Sal