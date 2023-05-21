Haber Tarihi: 21 Mayıs 2023 13:03 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 13:03

2 tur seçim anketi sonuçları 2023: İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

2 tur seçim anketi sonuçları 2023: İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları açıklanıyor. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 14 Mayıs'ta yapılan seçimdeki sonuçları, en yakın tahminlerle bilen araştırmacılar arasında yer aldı. Bayrakçı, CNN Türk ekranlarında, 2. turdaki olası sonuçları paylaştı.

2 tur seçim anketi sonuçları 2023: İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim anketi
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçen aday olmazken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında destek bulduğu düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.
Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını doğruya yakın şekilde tahmin eden Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair açıklamalarda bulundu. 

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayan Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılabileceğine dair tahminini paylaştı.

SİNAN OĞAN'IN OY DAĞILIMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Henüz bir anket sonucuna ulaşmadıklarını sadece tahminlerini açıkladığının altını çizen Bayrakçı, 3 farklı senaryoya göre muhtemel oy geçişlerini belirtti.

Bayrakçı; Sinan Oğan'ın tarafsız kalma, Erdoğan'ı destekleme veya Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına göre yüzde 5.2'lik oy dağılımının nasıl olacağını şu şekilde açıkladı:

Sinan Oğan, tarafsız kalırsa;

Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider


Yüzde 1.6 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 2,0 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1,4 sandığa gitmez

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48,8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44,1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3,5 olarak açıklayan Bayrakçı, CNN Türk'te; Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılacağını dair öngörüsünü paylaştı.

3 SENARYO GÜNDEMDE

Henüz bir anket sonucuna ulaşmadıklarını sadece tahminlerini açıkladığının altını çizen Bayrakçı, 3 farklı senaryoya göre muhtemel oy geçişlerini belirtti.

Bayrakçı; Sinan Oğan'ın tarafsız kalma, Erdoğan'ı destekleme veya Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına göre yüzde 5.2'lik oy dağılımının nasıl olacağını şu şekilde tahmin etti:

Sinan Oğan tarafsız kalırsa;

  • Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
  • Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
  • Yüzde 1.6 sandığa gitmez
Sinan Oğan, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;

  • Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
  • Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
  • Yüzde 2,0 sandığa gitmez
Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;

  • Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
  • Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
  • Yüzde 1,4 sandığa gitmez
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
SONAR Araştırma
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