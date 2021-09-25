18 Yaş Altı Kız Milli Takımımızın rakibi Meksika

18 Yaş Altı Kız Milli Takımımızın son 16 turundaki rakibi Meksika oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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18 Yaş Altı Kız Milli Takımımızın rakibi Meksika
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25 Eylül 2021 17:30
FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Türkiye, ev sahibi Meksika ile eşleşti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada oynadığı dört karşılaşmada 3 galibiyet alarak B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan milli takım, A Grubu 3'üncüsü ev sahibi Meksika ile son 16 turunda eşleşti.

Durango kentinde 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, TSİ 04.00'te başlayacak. Müsabaka, "Volleyball World YouTube" kanalından canlı yayımlanacak.


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