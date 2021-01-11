10 kişilik Kasımpaşa, deplasmanda Alanya'yı yıktı!

Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.



Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Alanyaspor, bu sonuçla birlikte evinde 12 maç sonra kaybetmiş oldu.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Armin Hodzic ve 33. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Alanyaspor'un tek sayısını ise 40. dakikada Bakasetas kaydetti.



Kasımpaşa'da Haddadi, 25. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından ligde 4 maç aradan sonra galibiyet alan Kasımpaşa, 22 puanla 13. sırada yer aldı. Üst üste 2. maçını kaybeden Alanyaspor ise 30 puanla 5. sırada yer buldu.



Kasımpaşa, gelecek hafta Erzurumspor'u ağırlayacak. Alanyspor ise haftayı BAY geçecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada orta alanda Efecan Karaca'dan aldığı pası Bakasetas, soldan rakip ceza sahasına giren Babacar'a çıkardı. Babacar'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



22. dakikada orta alanda topla buluşan Yusuf Erdoğan, rakip ceza sahası yakınına kadar topu sürdükten sonra Hodzic'e çıkardı. Hodzic'in sert şutu Caulker'ın ayaklarına çarparak, filelerle buluştu: 0-1



32. dakikada Babacar gelen uzun topu kontrol ederek, sağdan bindiren Bareiro'ya çıkardı. Ceza sahsına giren Bareiro'nun vuruşunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.



33. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Thelin'in sola gönderdiği ara pasında Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girerek çektiği şut ağlarla buluştu: 0-2



37. dakikada rakip ceza sahası dairesi içinde Salih Uçan gelen topu tek pasla koşu yapan Bareiro'ya çıkardı. Topu kontrol etmek isteyen Bareiro, kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada topun başına geçen Bakasetas farkı bire indirdi: 1-2



