1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak 2024 okullar tatil mi, hangi gün?

31 Aralık yılbaşı gecesinin yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi resmi tatil günlerini araştırmaya başladı. 31 Aralık akşamı yılbaşını kutlayacak olan vatandaşlar, 1 Ocak 2024 tarihinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? İşte resmi tatil günleri.Her yıl olduğu gibi, 31 Aralık gecesi geri sayım ile yeni yıla gireceğiz. Ancak, bu unutulmaz anın tadını çıkarmak isteyenlerin merak ettiği diğer konular arasında "yılbaşı tatili kaç gün, 1 Ocak tatil mi?" bulunuyor. 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil takviminde yer alıyor.2024 yılının ilk resmi tatil 1 Ocak Yılbaşı olacak. 1 Ocak tarihinde İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile beraber okul öncesi eğitim kurumları (anasınıfı-anaokulu) kapalı olacak. Ayrıca üniversitelerde kapalı olacak.Yılın ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil günüdür. Öncesinde, yani 31 Aralık Pazar günü resmi tatil değildir; ancak isteyenler hafta sonu tatiliyle birleşen yılbaşı tatili, 2024 yılında 3 gün süreyle kutlanabilecek.