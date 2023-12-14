1 Ocak 2024: Resmi tatil mi, okullar tatil mi, hangi gün?

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Tarih Tatil 1 Ocak 2024 Yılbaşı 9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün) 10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün 11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün 12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün 23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün) 16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün 17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün 18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün 19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün 15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık yılbaşı gecesinin yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi resmi tatil günlerini araştırmaya başladı. 31 Aralık akşamı yılbaşını kutlayacak olan vatandaşlar, 1 Ocak 2024 tarihinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? İşte resmi tatil günleri.Her yıl olduğu gibi, 31 Aralık gecesi geri sayım ile yeni yıla gireceğiz. Ancak, bu unutulmaz anın tadını çıkarmak isteyenlerin merak ettiği diğer konular arasında "yılbaşı tatili kaç gün, 1 Ocak tatil mi?" bulunuyor. 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil takviminde yer alıyor.2024 yılının ilk resmi tatil 1 Ocak Yılbaşı olacak. 1 Ocak tarihinde İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile beraber okul öncesi eğitim kurumları (anasınıfı-anaokulu) kapalı olacak. Ayrıca üniversitelerde kapalı olacak.Yılın ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil günüdür. Öncesinde, yani 31 Aralık Pazar günü resmi tatil değildir; ancak isteyenler hafta sonu tatiliyle birleşen yılbaşı tatili, 2024 yılında 3 gün süreyle kutlanabilecek.