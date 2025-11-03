03 Kasım
1. Lig'de son görünüm!

Trendyol 1.Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı. Esenler Erokspor averajla liderliğe yükseldi.

calendar 03 Kasım 2025 22:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
1. Lig'de son görünüm!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Alagöz Holding Iğdır FK, Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalırken, Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 yendi.

Boluspor'a deplasmanda mağlup olan Sipay Bodrum FK, liderliği averajla Esenler Erokspor'a devretti.


Ligin 12. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

- Sonuçlar:

Atakaş Hatayspor-Erzurumspor FK: 0-3

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: 3-0

Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor: 1-0

Serikspor-Adana Demirspor: 4-0

Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3

İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor: 0-0

Boluspor-Sipay Bodrum FK: 3-0

İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor: 3-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor: 1-1

Esenler Erokspor-Arca Çorum FK: 3-1

- Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 12 7 3 2 31 13 18 24
2.SİPAY BODRUM FK 12 7 3 2 27 12 15 24
3.ATKO GRUP PENDİKSPOR 12 6 5 1 23 9 14 23
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 7 2 3 28 15 13 23
5.ERZURUMSPOR FK 12 5 7 0 22 10 12 22
6.ARCA ÇORUM FK 12 6 4 2 20 12 8 22
7.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 12 5 5 2 17 12 5 20
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 12 5 4 3 18 16 2 19
9.BOLUSPOR 12 4 5 3 19 14 5 17
10.BANDIRMA SPOR 12 4 5 3 16 13 3 17
11.SAKARYASPOR 12 5 2 5 21 23 -2 17
12.SERİKSPOR 12 4 4 4 13 18 -5 16
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR 12 3 5 4 14 11 3 14
14.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 12 3 5 4 13 13 0 14
15.İSTANBULSPOR 12 2 8 2 12 12 0 14
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 12 3 2 7 8 18 -10 11
17.MANİSA FK 12 2 4 6 14 23 -9 10
18.SMS GRUP SARIYER 12 2 2 8 10 18 -8 8
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 12 0 4 8 11 33 -22 4
20.ADANA DEMİRSPOR 12 0 1 11 6 48 -42 -17
 

- 13. hafta

Ligin 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

7 Kasım Cuma:

14.30 SMS Grup Sarıyerspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Yusuf Ziya Öniş)

17.00 Sipay Bodrum FK- İstanbulspor (Bodrum İlçe)

8 Kasım Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-Boluspor (17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)

9 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Kazım Karabekir)

13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)

19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir) 

