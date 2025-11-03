1. Lig'de son görünüm!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Alagöz Holding Iğdır FK, Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalırken, Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 yendi.
Boluspor'a deplasmanda mağlup olan Sipay Bodrum FK, liderliği averajla Esenler Erokspor'a devretti.
Ligin 12. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
- Sonuçlar:
Atakaş Hatayspor-Erzurumspor FK: 0-3
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: 3-0
Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor: 1-0
Serikspor-Adana Demirspor: 4-0
Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor: 0-0
Boluspor-Sipay Bodrum FK: 3-0
İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor: 3-2
Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor: 1-1
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK: 3-1
- Puan durumu
- 13. hafta
Ligin 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
7 Kasım Cuma:
14.30 SMS Grup Sarıyerspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Yusuf Ziya Öniş)
17.00 Sipay Bodrum FK- İstanbulspor (Bodrum İlçe)
8 Kasım Cumartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)
13.30 Bandırmaspor-Boluspor (17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)
9 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Kazım Karabekir)
13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)
19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)
Haftanın kapanış gününde Alagöz Holding Iğdır FK, Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalırken, Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 yendi.
Boluspor'a deplasmanda mağlup olan Sipay Bodrum FK, liderliği averajla Esenler Erokspor'a devretti.
Ligin 12. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
- Sonuçlar:
Atakaş Hatayspor-Erzurumspor FK: 0-3
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: 3-0
Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor: 1-0
Serikspor-Adana Demirspor: 4-0
Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor: 0-0
Boluspor-Sipay Bodrum FK: 3-0
İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor: 3-2
Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor: 1-1
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK: 3-1
- Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|12
|7
|3
|2
|31
|13
|18
|24
|2.SİPAY BODRUM FK
|12
|7
|3
|2
|27
|12
|15
|24
|3.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|12
|6
|5
|1
|23
|9
|14
|23
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|12
|7
|2
|3
|28
|15
|13
|23
|5.ERZURUMSPOR FK
|12
|5
|7
|0
|22
|10
|12
|22
|6.ARCA ÇORUM FK
|12
|6
|4
|2
|20
|12
|8
|22
|7.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|12
|5
|5
|2
|17
|12
|5
|20
|8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|12
|5
|4
|3
|18
|16
|2
|19
|9.BOLUSPOR
|12
|4
|5
|3
|19
|14
|5
|17
|10.BANDIRMA SPOR
|12
|4
|5
|3
|16
|13
|3
|17
|11.SAKARYASPOR
|12
|5
|2
|5
|21
|23
|-2
|17
|12.SERİKSPOR
|12
|4
|4
|4
|13
|18
|-5
|16
|13.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|12
|3
|5
|4
|14
|11
|3
|14
|14.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|12
|3
|5
|4
|13
|13
|0
|14
|15.İSTANBULSPOR
|12
|2
|8
|2
|12
|12
|0
|14
|16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|12
|3
|2
|7
|8
|18
|-10
|11
|17.MANİSA FK
|12
|2
|4
|6
|14
|23
|-9
|10
|18.SMS GRUP SARIYER
|12
|2
|2
|8
|10
|18
|-8
|8
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|12
|0
|4
|8
|11
|33
|-22
|4
|20.ADANA DEMİRSPOR
|12
|0
|1
|11
|6
|48
|-42
|-17
- 13. hafta
Ligin 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
7 Kasım Cuma:
14.30 SMS Grup Sarıyerspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Yusuf Ziya Öniş)
17.00 Sipay Bodrum FK- İstanbulspor (Bodrum İlçe)
8 Kasım Cumartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)
13.30 Bandırmaspor-Boluspor (17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)
9 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Kazım Karabekir)
13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)
19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)