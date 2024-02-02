Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı.Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Victor Nelsson, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.Galatasaray'ın formda ismi Barış Alper, ligde oynadığı son 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Galatasaray ayrıca yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.Galatasaray bu galibiyetle birlikte puanını 63'e çıkardı ve bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Samsunspor ise 26 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Samsunspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Gaziantep FK kadrosunu bozmadı.Galatasaray maça Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi 11'i ile başladı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Baran Demiroğlu, Tanguy Ndombele ve Kazımcan Karataş görev bekledi.Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Gaetan Laura, Fofana ve Afrika Kupası'ndan dönen Kingsley Schindler kadroda yer almadı.Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Hakim Ziyech kadroda bulunmadı.Ev sahibi takım Süper Lig'de son 4 maçtır yenilmiyor. Kırmızı-Beyazlılar, evinde Sivasspor ve Kayserispor'u yenerken, deplasmanda Fenerbahçe ve İstanbulspor ile berabere kaldı. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, sırasıyla Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK'yı mağlup etti.Samsunspor - Galatasaray maçına her iki ekip taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Maç biletleri satışa çıktıktan sonra 48 saat içinde tükendi. Samsunspor Kulübü, biletlerin tamamının satıldığını belirten bir açıklama yaparak taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Karşılaşmayı 31 bin Samsunspor, 2 bine yakın Galatasaray taraftarı takip etti.Geçen yıl 6 şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin yıl dönümü öncesinde Samsunsporlu taraftarlar depremzedelere destek oldu. Taraftarlar deprem bölgesine gönderilmek üzere atkı, eldiven ve bere bağışında bulundu. Statta bulunan store 55 mağazasına getirilen ürünler teslim edildi.Sarı kırmızılı takım, Victor Nelsson ile maçın 5. dakikasında öne geçti. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Kerem Demirbay, iyi ortaladı. Kale önünde Icardi, kafayla arka direğe gönderdi. Nelsson boş pozisyonda topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Bu golden yalnızca 6 dakika sonra Galatasaray Barış Alper ile bir gol daha buldu. Mertens'in pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren Barış, kaleci Okan Kocuk'u da geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi.Galatasaray ikinci golü bulduktan sonra tempoyu bir hayli düşürmek istedi. 15. dakika itibariyle Samsunspor farkı azaltmak için yüklendi.Samsunspor'un hızlı gelişen atağında Taylan Antalyalı gole yaklaştı. Sağdan ceza sahasına gönderilen topta Taylan iyi bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Muslera bu topu zorlanmadan kurtardı.Muslera bir kez daha gole izin vermedi. Sağdan ceza sahasına iyi bir koşu yapan Zeki Yavru, yerden içeri iyi çevirdi. Ntcham'ın gelişine vuruşunu kaleci Muslera kontrol etti.Mücadelenin 35. dakikasında kadar iki takımda birbirlerine karşı tehlike yaratamadı. Galatasaray 2 farklı öne geçitkten sonra bir müddet temponun yükselmesine izin vermedi.Galatasaray'da Mauro Icardi, golü attı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topu Icardi, Okan Kocuk üzerinden ağlarla buluşturdu. Yan hakem bayrağını kaldırdı. Pozisyon bir müddet VAR'dan incelense de karar değişmedi.Mücadelenin ilk yarısında başka ciddi bir pozisyon olmadı. Galatasaray soyunma odasına 2-0 önde girdi.İkinci yarının başında Samsunspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Holse, sol ayağıyla çok iyi vurdu. Fernando Muslera aynı güzellikle topu kornere çeldi.Samsunspor bu kez kornerden gole yaklaştı. Zeki'nin sağdan yaptığı ortayı Alim kale önünde kafayı vurdu ama top üstten auta gitti.Fernando Muslera'nın uzun topunda kale önünde topla buluşan Mertens, kafayla Okan üzerinden topu ağlara göndermek istedi ama 53. dakikadaki bu pozisyonda top yandan auta gitti.Galatasaray, bu bölümde etkisini arttırdı. Mertens'in sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Okan çıkardı. Dönen topa Icardi vurdu ama top üstten auta gitti.Galatasaray, maçın 61. dakikasında net fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Torreira çok sert vurdu. Kaleci Okan topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, boş pozisyonda topu üstten auta gönderdi.Bu pozisyonun ardından maç yaklaşık on dakika düşük tempoyla devam etti. İki takım da karşılıklı top kayıpları yaşadı.Maçın 71. dakikasında Galatasaray, penaltı bekledi. Kaan Ayhan'ın ortasında Icardi kale önünde topa dokunamadı. Arjantinli oyuncu, rakibi tarafından çekildiği itirazında bulunsa da Hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi.Samsunspor gole yaklaştı. Son bölümde farkı azaltmak isteyen ev sahibi ekip, Nitcham ile gole yaklaştı. Nitcham, sol çaprazdan sağ ayağıyla sert vurdu ama top yandan auta gitti.Ceza sahasına doldurulan topta yay üzerinde topla buluşan Zaha, 85. dakikada gelişine bir vuruş yaptı. Kaleci Okan bu şutta zorlanmadı.Son bölümde Galatasaray tepmonun yükselmesine izin vermedi. Sarı kırmızılı takım maçı 2-0 kazandı.5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ön direkteki Icardi'nin pasında arkada topla buluşan Nelsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-011. dakikada sarı-kırmızı takım farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in defansın arkasına ara pasına iyi hareketlenen Barış Alper Yılmaz, önce Alim Öztürk'ten sonra kaleci Okan Kocuk'tan sıyrıldıktan sonra boş kaleye topu gönderdi: 2-019. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ceza saha içine ortasında, altıpas içinde Taylan Antalyalı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera çizgi üzerinde kontrol etti.21. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.