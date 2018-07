Yüzme Milli Takımı Glasgow yolcusu

Büyükler Avrupa Yüzme Şampiyonası, 3 Ağustos Cuma günü İskoçya'da başlayacak.



Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Glasgow kentinde 3-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyona katılacak yüzme milli takımı, 31 Temmuz Salı günü İstanbul'dan önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a oradan da İskoçya'nın Glasgow kentine geçecek.



Yüzme yarışlarının 3-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği organizasyonda Türkiye'yi 30 sporcu temsil edecek.



Federasyon Başkanı Erkan Yalçın'ın da yer alacağı kafilede şu sporcular bulunuyor:



"Ekaterina Avramova, Sezin Eligül, Elçin Türkmenoğlu, Gülşen Beste Samancı, Aleyna Özkan, Viktoria Zeynep Güneş, Zehra Duru Bilgin, Nida Eliz Üstündağ, İmge Roza Erdemli, Selen Özbilen, Beril Böcekler, İskender Başlakov, Metin Aydın, Rasim Oğulcan Gör, Berkay Ömer Öğretir, Demir Atasoy, Hüseyin Emre Sakçı, Oktay Can Emirbayer, Berk Özkul, Kaan Türker Ayar, Ümit Can Güreş, Yalım Acımış, Kemal Arda Gürdal, Ege Başer, Alpkan Örnek, Erge Can Gezmiş, Doğa Çelik, Samet Alkan, Batuhan Hakan, İlker Altınbilek"