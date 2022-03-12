Rusya Premier Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova'yı konuk etti.



RZD Arena'nda oynanan müsabaka, CSKA Moskova'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Yusuf Yazıcı ve 90+2. dakikada Mario Fernandes kaydetti. Lokomotiv'in tek sayısı ise 42. dakikada Isidor'dan geldi.



CSKA Moskova'da milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 90 dakika boyunca sahada kaldı.



Bu sonucun ardından CSKA, puanını 39'a yükseltti. Lokomotiv Moskova ise 31 puanda kaldı.



CSKA, gelecek hafta Rubin Kazan'ı ağırlayacak. Lokomotiv ise Akhmat deplasmanına gidecek.





İLGİLİ VİDEO