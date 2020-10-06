Yusuf Günay: 'Fatih Terim bize küfür etmedi'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, basın toplantısında Fatih Altaylı'ya cevap verdi.Fatih Altaylı'nın, "İçeride olanları anlatayım mı? Fatih Terim, koridorlarda yöneticilere küfürler ederek geziyor. Florya'da yöneticiler, Fatih Terim'den randevu alamıyorlar." sözlerine yanıtlayan Yusuf Günay şöyle konuştu;"Galatasaray Başkanı'nın zeka seviyesiyle alay etmek, hakarette bulunmak ve dün akşamki programda ben kulaklarıma inanamadım, bizim efsanemiz, teknik direktörümüz, Türk futbolunun 1 numarası Fatih Terim, koridorlarda yöneticilere küfrederek dolaşıyor dedi. Tabii ki buna hocamız cevap verecektir. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, böyle bir eylem içinde bulunamaz. Galatasaray Spor Kulübü'nde de kimse böyle bir davranışta bulunamaz. Bu nasıl bir Galatasaraylılıktır? Bu kabul edilebilir bir şey değil."