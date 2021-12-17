Yusuf Demir Barcelona'ya vedaya hazırlanıyor

Barcelona kadrosunda kiralık olarak bulunan Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir'in Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.



İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Barcelona kulübünün Yusuf Demir için hakkı olan bonservisini alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi. Genç oyuncunun ülkesinde futbol hayatına devam etmeden Avrupa'nın devlerinden gelen teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.



Demir'in Dortmund, Leverkusen, Frankfurt gibi Alman kulüpleriyle flört halinde olduğu belirtiliyor.



Barcelona kulübü Yusuf Demir'in transferini açıklarken "10 maçta forma giyerse 10 milyon euroluk zorunlu satın alma bonservisi devreye girer" maddesini kabul ettiğini belirtmişti.



Barcelona'da 9 maça çıkan Yusuf Demir, özellikle Koeman döneminde kendisine sunulan fırsatı iyi değerlendirerek 18 yaşında olmasına rağmen 290 dakika süre almış ancak gole katkı sağlayamamıştı.





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