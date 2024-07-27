Haber Tarihi: 27 Temmuz 2024 13:10 - Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2024 13:10

YÖKDİL ne zaman? 2024 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte pek çok adayın merakla beklediği 2024 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri belli olmuş oldu. Peki, YÖKDİL ne zaman? İşte 2024 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri!

YÖKDİL ne zaman? 2024 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri
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YÖKDİL başvuru, sınav tarihleri | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte yılda iki sefer YÖKDİL/1, YÖKDİL/2 olarak gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday YÖKDİL ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2024 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, YÖKDİL ne zaman? İşte 2024 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri!

2024 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri


ÖSYM 2024 YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre YÖKDİL/1 başvuru tarihi 10-17 Ocak 2024 arası sınav tarihi 25 Şubat 2024, YÖKDİL/2 başvuru tarihi 25 Haziran ile 2 Temmuz 2024 arası sınav tarihi 11 Ağustos 2024 şeklinde.

YÖKDİL ne zaman?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2024 YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

YÖKDİL/1 başvuru tarihi: 10-17 Ocak 2024 arası
YÖKDİL/1 sınav tarihi: 25 Şubat 2024
YÖKDİL/2 başvuru tarihi: 25 Haziran ile 2 Temmuz 2024 arası
YÖKDİL/2 sınav tarihi: 11 Ağustos 2024

YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yılda iki kez düzenlenen ve adayların yabancı dil bilgisini belgelemek amacıyla kullanılan bir sınavdır.

YÖKDİL sınavları yılda iki kez yapılır: İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde. İlkbahar dönemi sınavı, Mart ayında, Sonbahar dönemi sınavı ise Ekim ayında gerçekleşir.

YÖKDİL Sınav Süresi

YÖKDİL sınavı toplamda 180 dakika yani 3 saat sürer. Sınav saat 10.15'te başlar ve 13.15'te sona erer. Adaylar, sınavın ilk 135 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. İlk 135 dakika veya son 15 dakikada salonu terk eden adaylar sınava geri alınmaz ve sınavları geçersiz sayılır.

YÖKDİL'de Hangi Diller Sınavı Bulunur?

YÖKDİL sınavı farklı dillerde düzenlenir. İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde farklı dillerde yapılır. Örneğin, İlkbahar döneminde Arapça ve İngilizce dillerinde sınavlar düzenlenirken, Sonbahar döneminde Arapça, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınavlar yapılır. Hangi dili seçeceğiniz, başvuru yaparken tercih ettiğiniz alana ve kuruma bağlıdır.

YÖKDİL sınavı, yükseköğrenim ve akademik kariyer hedefleyen kişiler için önemlidir. Sınav hakkında daha fazla bilgi ve sınav tarihleri için ÖSYM'nin resmi web sitesine başvurabilirsiniz.
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