Beşiktaş bir süredir kadrosuna katmak istediği eski yıldızı Gökhan Töre'nin transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamadı.



Önceki gün Ümraniye'ye gelerek tesislerde Sergen Yalçın'la görüşen 28 yaşındaki oyuncu, yıllık ücret konusunda da fedakarlık yapmaya hazır olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine Yeni Malatyaspor ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yöneticileri şoke eden gelişmeler yaşandı.



Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ilk olarak 500 bin euro bonservis bedeli talep etmişti. Beşiktaş ise iki oyuncuyu kiralık olarak vererek transferi gerçekleştirme teklifinde bulundu.



Sponsor çekildi



Adil Gevrek bu teklifi kabul ettikten sonra bir anda çark etti. Beşiktaş'tan 1 milyon euro bonservis ücreti isteyen Gevrek, aksi takdirde Gökhan'ı satmayacaklarını açıkladı.



Gevrek'in bu tavrı siyah-beyazlı yöneticiler kadar Beşiktaş'a gönül veren Malatyalı iş adamlarını da sinirlendirdi. "Bırakmam Seni" kampanyasına bağışladığı arsayla dikkat çeken Ali Arınmış, Malatyaspor'a olan sponsor desteklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Arınmış; bu kararı sosyal medyadan "Her şey Beşiktaş için" mesajıyla duyurdu.



