Yann Sommer'den geleceği için mesaj!

Inter'in deneyimli file bekçisi Yann Sommer, yeni sezon öncesi Serie A'nın YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.
36 yaşındaki file bekçisi, "Geçen sezonun hayal kırıklığı ile tamamlandığı ortada. Özellikle ligde, ama Şampiyonlar Ligi'nde de finale kalmamıza rağmen kupayı kazanamadık. Bu futbolun bir parçası, sorumluluk tamamen bize ait. Bazı dönemlerde çok fazla puan kaybettik ve bunun bedelini ödedik. Yeni sezon için çok motive ve heyecanlıyız. Tüm kupalar için sonuna kadar mücadele etmeliyiz." dedi.
Sommer'in adı yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Deneyimli file bekçisinin bu açıklaması, yeni sezonda Inter'de kalacağı şeklinde yorumlandı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Yann Sommer'in, Inter ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
