22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Yann Sommer'den geleceği için mesaj!

Inter forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Yann Sommer, "Yeni sezon için çok motive ve heyecanlıyız. Tüm kupalar için sonuna kadar mücadele etmeliyiz." diye konuştu. İsviçreli file bekçisinin bu açıklaması, takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.

calendar 22 Ağustos 2025 19:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'in deneyimli file bekçisi Yann Sommer, yeni sezon öncesi Serie A'nın YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

36 yaşındaki file bekçisi, "Geçen sezonun hayal kırıklığı ile tamamlandığı ortada. Özellikle ligde, ama Şampiyonlar Ligi'nde de finale kalmamıza rağmen kupayı kazanamadık. Bu futbolun bir parçası, sorumluluk tamamen bize ait. Bazı dönemlerde çok fazla puan kaybettik ve bunun bedelini ödedik. Yeni sezon için çok motive ve heyecanlıyız. Tüm kupalar için sonuna kadar mücadele etmeliyiz." dedi.

Sommer'in adı yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Deneyimli file bekçisinin bu açıklaması, yeni sezonda Inter'de kalacağı şeklinde yorumlandı.


Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Yann Sommer'in, Inter ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
