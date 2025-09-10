Wolfsburg resmen açıkladı: Eriksen

Wolfsburg, Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz durumda kalan Christian Eriksen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yaz transfer döneminde Manchester United ile yollarını ayıran ve kulüpsüz durumda kalan Christian Eriksen'in yeni durağı belli oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, 33 yaşındaki Danimarkalı oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Alman ekibi, Christian Eriksen ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Tecrübeli oyuncu, Wolfsburg'da 24 numaralı formayı giyecek.

FUTBOLA 259 GÜN ARA

Eriksen futbol hayatının en iyi döneminde beklenmedik bir rahatsızlık geçirmişti.

EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 43. dakikasında bir süre kalbi duran ve hemen hayata döndürülen Eriksen, 259 gün futbola ara vermiş ve ardından sahalara dönmüştü.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

33 yaşındaki Danimarkalı geçen sezon 35 resmi maçta forma giyerken 5 gol ve 6 asist kaydetti.

