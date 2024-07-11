Washington Wizards'ın, serbest oyuncu Saddiq Bey'le üç yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bey'in Wizards'la üç yıllığı 20 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını söyledi.



An itibariyle ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle iyileşme sürecinde olan Bey, sakatlanmadan önce Atlanta Hawks'la çıktığı 63 maçta 13,7 sayı ve 6,5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU