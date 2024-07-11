Wizards, Saddiq Bey'i kadrosuna kattı

Washington Wizards'ın, serbest oyuncu Saddiq Bey'le üç yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wizards, Saddiq Bey'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2024 12:41
Washington Wizards'ın, serbest oyuncu Saddiq Bey'le üç yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bey'in Wizards'la üç yıllığı 20 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını söyledi.

An itibariyle ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle iyileşme sürecinde olan Bey, sakatlanmadan önce Atlanta Hawks'la çıktığı 63 maçta 13,7 sayı ve 6,5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery