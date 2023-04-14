ESPN'in spor yazarı Brian Windhorst, Miami Heat ekibinin Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ı takas edebileceğini öne sürdü.



NBA kariyeri boyunca şu ana kadar Trail Blazers'a sadık kalan Lillard, Portland'da 11. sezonunu tamamladı ve üst üste ikinci yıl playoffları kaçırdı.



Yakın zamanda Lillard'ın, Blazers'ın rekabetçi bir takım olması adına kadroda büyük değişiklikler yapılması çağrısında bulunduğu için, sabrının azaldığı göze çarpmıştı.



Lillard için potansiyel takas hedefleri söz konusu olduğunda Windhorst, Heat'in en mantıklı ekip olduğunu düşündüğünü belirtti:



"Miami Heat'i yakından izliyorum. Heat, bir sonraki yıldızını arama dönemine girmeye hazır. Heat böyle bir takımdır, yıldızları kovalar. Ligde kalan zamanı, yaş bakımından Jimmy Butler ile benzer. Muhtemel olarak Blazers'ın isteyebileceği takas varlıklarına sahipler. Biraz erken konuşuyorum, fakat benim gördüğüm bu."



Mevcut 4 yıllık 176 milyon dolarlık kontratında iki yılı daha kalan Lillard'ın önümüzdeki iki yılda sırasıyla 45.6 dolar ve 48.8 milyon dolar kazanması bekleniyor.





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