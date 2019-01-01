Westbrook: "Hatta, cesaretlendim bile diyebilirim..."

Houston Rockets yıldızları Russell Westbrook ve James Harden, dün gece Dallas Mavericks'e karşı aldıkları 137-123'lük mağlubiyet sonrası, takımın zayıf savunma çabalarına dikkat çektiler.
Westbrook, takımın üç maçlık bir mağlubiyet serisinde olmasına rağmen "cesaretlendiğini" ve endişelenmek için çok erken olduğunu söyledi: "Kesinlikle, hiç endişelenmiyorum. Hatta şunu söyleyeyim, doğrusu cesaretlendim bile."
Harden ise, Houston'ın savunmada nerelerde yanlış yaptığı sorusuna şu cevabı verdi: "Her şeyi. Maçın başından itibaren ne yapmak istiyorlarsa yapmalarına izin verdik ve böyle bir takıma bu rahatllığı verdiğinizde, güven kazanırlar. Ve yaptıkları da buydu."
Mavericks beş maç üst üste kazanırken, son üçünde en az 137 sayı attılar. Houston, üst üste sekiz maç kazandıktan hemen sonra, üç kez üst üste kaybetti.