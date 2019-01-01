Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Westbrook: "Hatta, cesaretlendim bile diyebilirim..."

Houston Rockets yıldızları Russell Westbrook ve James Harden, dün gece Dallas Mavericks'e karşı aldıkları 137-123'lük mağlubiyet sonrası, takımın zayıf savunma çabalarına dikkat çektiler.

Houston Rockets yıldızları Russell Westbrook ve James Harden, dün gece Dallas Mavericks'e karşı aldıkları 137-123'lük mağlubiyet sonrası, takımın zayıf savunma çabalarına dikkat çektiler.

Westbrook, takımın üç maçlık bir mağlubiyet serisinde olmasına rağmen "cesaretlendiğini" ve endişelenmek için çok erken olduğunu söyledi:
"Kesinlikle, hiç endişelenmiyorum. Hatta şunu söyleyeyim, doğrusu cesaretlendim bile."

Harden ise, Houston'ın savunmada nerelerde yanlış yaptığı sorusuna şu cevabı verdi:

"Her şeyi. Maçın başından itibaren ne yapmak istiyorlarsa yapmalarına izin verdik ve böyle bir takıma bu rahatllığı verdiğinizde, güven kazanırlar. Ve yaptıkları da buydu."

Mavericks beş maç üst üste kazanırken, son üçünde en az 137 sayı attılar. Houston, üst üste sekiz maç kazandıktan hemen sonra, üç kez üst üste kaybetti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal