Westbrook: "Hatta, cesaretlendim bile diyebilirim..."

Westbrook, takımın üç maçlık bir mağlubiyet serisinde olmasına rağmen "cesaretlendiğini" ve endişelenmek için çok erken olduğunu söyledi:

Houston Rockets yıldızları Russell Westbrook ve James Harden, dün gece Dallas Mavericks'e karşı aldıkları 137-123'lük mağlubiyet sonrası, takımın zayıf savunma çabalarına dikkat çektiler.Harden ise, Houston'ın savunmada nerelerde yanlış yaptığı sorusuna şu cevabı verdi:Mavericks beş maç üst üste kazanırken, son üçünde en az 137 sayı attılar. Houston, üst üste sekiz maç kazandıktan hemen sonra, üç kez üst üste kaybetti.