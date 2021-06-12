West Ham'dan David Moyes'a yeni sözleşme

Premier Lig ekibi West Ham United, teknik direktör David Moyes ile yeni sözleşme yaptı

Haber; AA
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West Ham'dan David Moyes'a yeni sözleşme
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12 Haziran 2021 15:31
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, teknik direktör David Moyes ile yeni sözleşme imzaladı.

West Ham United Kulübü, 58 yaşındaki İskoç çalıştırıcı Moyes'un sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Moyes yönetimindeki West Ham United, geçen sezon Premier Lig'de 65 puanla 6. sırada yer almıştı.


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