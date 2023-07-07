San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, ünlü şarkıcı Britney Spears ile arasında yakın zamanda geçen olaylara açıklık getirdi.



Geçtiğimiz günlerde, Wembanyama'nın güvenlik şefinin, Wemby ile fotoğraf çektirmeye çalışan Spears'ın suratına elinin tersiyle vurduğu iddiaları gündeme oturmuştu.



Fransız oyuncu ise, şikayetlerini sosyal medyada dile getiren Spears'a şu şekilde yanıt verdi:



"Geçen birkaç güvenliğimle beraber bir restorana girerken bir olay yaşandı. Etrafta bir sürü insan olduğu için beni koruyorlardı. Birisi bana seslenmişti ama güvenliğim bana kalabalık yapmasın diye devam etmemi söylemişti. O kişi beni arkadan tuttuğu için, güvenliğin onu uzaklaştırdığını biliyorum. Ne kadar güç kullandığını bilmiyorum."



"ELİNİN TERSİYLE VURDU"



Las Vegas polisine şikayette bulunan Spears, Twitter ve Instagram'daki paylaşımlarında bu olayın "oldukça utanç verici" olduğunu söylerken, Wembanyama'nın sadece "dikkatini ona vermesi için omzuna dokunduğunu" söyleyerek, kendisini arkadan tuttuğu iddiasını yalanladı.



Spears, akşam erken saatlerinde Wembanyama'yı gördüğünde "kendisini başarısından dolayı tebrik etmek istediğini" belirtti.



Ünlü yıldız, yaptığı açıklamalara şunları ekledi:



"Daha sonra güvenliği, kalabalığın önündeyken arkasına bakmadan elinin tersiyle yüzüme vurdu. Neredeyse beni yere serecekti ve gözlüğümü yüzümden düşürecekti."



Polis ise, Aria Resort & Casino'daki olayla ilgili bir rapor hazırlandığını söylerken, daha fazla ayrıntı vermedi.



Wembanyama'nın bu gece Yaz Ligi ve NBA siftahını, Charlotte Hornets'a karşı oynanacak karşılaşmada yapması bekleniyor.



