San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, NBA'in fiziksellik seviyesinin EuroLeague'den 'daha düşük' olduğunu söyledi.



ABD'deki oyun stili farkının, daha önce oynadığı Fransa Ligi ve Euroleague'e göre farklılık gösterdiğine değinen Fransız oyuncu, Amerika'da oyunun daha az fiziksel olduğunu ifade etti:



"Her şeyden önce, burada saha daha açık. Oyun daha hızlı ama daha az fiziksel. Çok fazla faul yapılıyor ama o kadar değil. Karşılaştırılacak bir şey yok.



Burada oyuncular resmen havada uçuyor. Avrupada oyun daha yavaş ve daha yere yakın oynanıyor. Burada sporcular harika, dünyanın en iyileri. Çok daha yetenekliler. Buradakini daha çok beğeniyorum."



Bir başka Avrupalı olan Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic de yıllar önce benzer ifadelerde bulunmuştu.



