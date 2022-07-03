"WEGHORST İLE CENK İYİ İKİLİ OLUR"

"BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA OLMAMASI AVANTAJ"

"SERGEN YALÇIN EKONOMİSİ İYİ BİR KULÜP İSTER"

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, siyah-beyazlıların gündemini değerlendirdi. Vardar, Cenk Tosun transferi, stoperle ilgili gelişmeler ve kulüp ekonomisi hakkında açıklamalar yaptı.1+1 yıllık sözleşme imzalanan Cenk Tosun hakkında konuşan Vardar, "Bir futbol adamı olarak Cenk'in göstereceği performans benim için şimdilik soru işareti. Çok sevdiğim bir kardeşim. Türkiye'ye getirdiği rekor bonservis (22 milyon Euro) bedeli de şu ana kadar geçen olmadı. Tabii ki Beşiktaş'ın ona ekonomik olarak da bir vefa borcu var. Yapılan sözleşme 700 bin Euro garanti paranın yanı sıra maç başı ve gol ile asistlerden oluşan bonus içeriyor. Bence Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi, güzel bir anlaşma yapmış. Cenk çok ağır bir sakatlık geçirdi, geçen sezon neredeyse maçı yok. Umarım iyi bir şekilde sahalara döner. Eğer oynarsa çok faydalı olur. Biliyorsunuz Weghorst'un da transferi bitiyor gibi. O da gelir, Cenk de form tutarsa Beşiktaş için iyi bir ikili olurlar" ifadesini kullandı.Vardar, teknik direktör Valerien Ismael'in şampiyonluk şansı ve kadronun yeterliliğiyle ilgili fikrini ise şu şekilde değerlendirdi:"Yapılan takviyelere bakacak olursak bu sezon Süper Lig'de 4 büyük takım arasında büyük bir çekişme olacak. Bu noktada Avrupa'da olmaması Beşiktaş için büyük bir avantaj. Tamamen lige ve Türkiye Kupası'na konsantre olabilecekler. Keşke tüm transferler hazırlık kampının başına yetişebilseydi. Şu anda hâlâ geç değil. Saiss ve Gedson Fernandes, Beşiktaş'a güç katacaktır ama bir stoper daha kesinlikle şart. Defalarca belirttiğim gibi ben Atınç'ı bu takımda yeniden görmeyi çok isterim. Geçen sezon Göztepe'de iyi bir performans sergiledi. Yaşı daha 28... Ayrıca geçen sezon Kasımpaşa'da oynayan Muleka da gündemde ama sanırım transferi zora girdi. İstanbulspor'dan Emrecan ve Rizespor'dan Emirhan Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncular. Bunlardan biri alınırsa Saiss ile beraber defanstaki sorun çözülür. Ayrıca Beşiktaş'ın Onyekuru ile de ilgilendiğini biliyoruz. Rıdvan'ın durumu henüz tam netleşmedi. Kaleci Ersin'e de teklifler olduğu konuşuluyor. Beşiktaş'ın arkadaki kalecileri çok iyi. Bu nedenle kalede sorun yaşanacağını düşünmüyorum."Öte yandan Sinan Vardar, 'Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın, uzun süredir takım çalıştırmıyor. Şampiyon bir hoca iş mi bulamıyor yoksa bu bir tercih mi?' şeklindeki soruya da cevap verdi. Beşiktaşlı eski yönetici, "Kulüplerimizin durumu ortada. Sergen Yalçın da Beşiktaş ile zirveye ulaştı. Bundan sonra ekonomisi iyi olan bir kulübe gitmek isteyecektir. Mutlaka teklif gelecektir. Biliyorsunuz, Süper Lig çok fazla teknik adam değişikliğinin yaşandığı bir lig. Sergen hoca gönlümüzde iz bırakan bir teknik direktör. İnşallah onun için iyi şeyler olur" diyerek sözlerini tamamladı.