Warriors, Simmons için yıldızlarından birini "vermek istemiyor"

Golden State Warriors'ın, Philadelphia 76ers'ın Ben Simmons için istediği fiyatı karşılamaya isteksiz olduğu iddia edildi.



2021-22 sezonu öncesinde kadrosunu geliştirmek isteyen Warriors'ın, bir veteran veya yıldız bir oyuncu için elindeki varlıkları takas etmeye hazır olduğu söylenmişti.



The San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau, 76ers'ın Simmons için "All-Star seviyesinde bir oyuncu içeren devasa bir takas paketi" istediğini, fakat Golden State ofisinin, 76ers'ın Simmons için istediği fiyatı karşılamak istemediğini bildirdi:



"Takımı tarafından takasa açıldığı bilinen tek All-Star olan Simmons'ın da Warriors'a gitmesi pek olası değil. 76ers, All-Star seviyesinde bir oyuncu içeren devasa bir takas paketi istiyor. Bir lig kaynağına göre Golden State, Simmons'ı almak için gerekenlerden vazgeçmeye istekli değil."



Warriors'ın Steph Curry, Klay Thompson veya Draymond Green'i takas etme niyeti yokken, Andrew Wiggins All-Star kalibresinde bir oyuncu olarak kabul edilmiyor. Aynı zamanda, James Wiseman ise hala All-Star potansiyeline sahip genç bir oyuncu.



