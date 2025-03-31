Volkan Konak beni yakın dedi mi?

Sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından nasıl gömülmek istediğine dair söyledikleri, sosyal medyada gündem oldu. Konak, yakılıp küllerinin Karadeniz'e savrulmasını istemişti.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, 2020 yılında "Volkan Konak: Beni yakın küllerimi Karadeniz'e atın" başlıklı yazısında Konak'ın vasiyeti hakkındaki sözlerini şöyle aktarmıştı:

"Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne..."

Türkiye gazetesinin aktardığına göre ise Konak başka bir konserinde, Nazım Hikmet'in şiirini okurken "Maçka'da düz tarlaya babamın yanına gömün beni" demişti.