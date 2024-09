Voleybolda 2. Lig hedefine ulaşan Muşlu kızlar, yeni şampiyonluk peşinde

Muş'ta bu yıl ortaya koydukları performansla Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig'e yükselen Muşlu kızlar, 1. Lig hedeflerine ulaşmak için yeni sezona iddialı hazırlanıyor.



Kentte kız çocuklarını spora kazandırmak amacıyla 3 yıl önce yola çıkan antrenörler, okulları dolaşarak yetenekli kız sporcuları keşfetmek için çalışma yürüttü.



Altyapıyı da düşünerek onlarca sporcuyu tespit eden antrenörlerin çabasıyla kurulan Olimpik Kadın Voleybol Takımı, Bölgesel Voleybol Ligi'nde mücadele etmeye başladı.



Gösterdikleri başarıyla TVF Kadınlar 2. Lig'e yükselen Muşlu kızlar, bu ligi de şampiyonlukla tamamlayıp KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselmeyi hedef olarak belirledi.



Sezonunun ilk maçında, 6 Ekim'de Hakkari Sportif Faaliyetler Takımı ile karşılaşacak Muş ekibi, antrenörler Nesip Çelik ve Ramazan Taş gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.



Yaklaşık 20 gündür kamp yapan Olimpik Kadın Voleybol Takımı, sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.



Kulüp Başkan Yardımcısı Mücahit Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muş'taki kız çocuklarına voleybolu sevdirmek, onları spora yönlendirmek ve voleybolda başarılı olmalarını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.



Takımı 2021'de kurduklarını ifade eden Altın, "Altyapımızda 10-14 yaş arasında 60 sporcumuz bulunuyor. A takımda 20 sporcumuz var. Bu yıl Muş'u 2 Lig'de temsil edeceğiz. Şu an kamptayız, çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz öncelikle iyi insanlar yetiştirmek. Başarı her zaman bizim için ikinci planda olmuştur. Ligde başarılı olarak üst lige yükselmek istiyoruz. Bu işe başlarken okulları gezdik. Spora yatkın olan öğrencileri belirledikten sonra okuldaki hocalarımızla görüştük, salona getirdik. Burada antrenmanlar yaptırdık." diye konuştu.



- "Kız çocuklarını okutmak ve spora yönlendirmek gerekiyor"



Altın, 3 yılda altyapıdan A takıma 15 sporcu kazandırdıklarını vurgulayarak, "Sporcularımızın tamamı Muşlu. Bu işe başladığımız zaman hedefimiz sporu tanıtmak ve altyapımızı oluşturmaktı. Sporda altyapı oluşturulmadan bir başarı gelmez. Valimiz Sayın Avni Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Ali Taşdemir her zaman sporcularımızın yanında oldu. Bu da bize güç verdi." ifadelerini kullandı.



Takım içinde güzel bir ortamın sağlandığını, kızların iyi arkadaşlıklar kurduğunu belirten Altın, şunları kaydetti:



"Benim de iki kız kardeşim var. Kız çocuklarını hem okutmak hem de spora yönlendirmek gerekiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kızlar erken yaşta evleniyorlar ya da evlenmek zorunda kalıyorlar. Biz istiyoruz ki bu kızlarımız önce bir spor branşıyla tanışsın. Sosyal ortamda kendilerini geliştirsinler. Spor başarısının yanında akademik başarısına da bakıyoruz. Bizim için akademik başarı da önemli. Bu yılki hedefimiz 1. Lig'e yükselmek."



- "İlimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum"



Takım kaptanı 19 yaşındaki Rojda Çetinbaş ise yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak için kampta olduklarını söyledi.



Emeklerinin karşılığını almak istediklerini aktaran Çetinbaş, "6 Ekim'de maçlarımız başlıyor. Hem kuvvet hem de teknik antrenmanları yapıyoruz. Sıkı çalışıyoruz. Takımımız Muşlu kızlardan oluşuyor. Arkadaşlarımızla çok iyi anlaşıyoruz. Amatör ruhumuzu kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. İlimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



17 yaşındaki Helin Sönmez de okula gelen antrenörleri tarafından spora yönlendirildiğini belirtti.



Takımın güçlenmesi için elinden geleni yaptığını kaydeden Sönmez, "Arkadaşlarımızla yoğun hazırlık sürecindeyiz. Güzel bir maç bizi bekliyor. Heyecan var ama sıkı şekilde hazırlandığımız için kazanacağımıza eminiz. Hedefimiz şampiyon olmak. Daha önce hiç 2. Lig'de oynamadım." diye konuştu.



Altyapıdan takıma kazandırılan 12 yaşındaki pasör Ömür Naz Yavuz, "Antrenörler beni okulda keşfetti ve 3 yıldır bu sporu yapıyorum. Daha önce kulübün altyapısındaydım. Şu an A takıma yükseldim. İlk defa 2. Lig'de oynayacağım, çok heyecanlıyım. Bana her zaman destek olan hocalarıma teşekkür ederim. En büyük hedefimiz 2. Lig'de şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.