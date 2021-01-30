Verratti ve Abdou Diallo koronavirüse yakalandı!

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
PSG Kulübü, İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti ve Fransız stoper Abdou Diallo'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
İki futbolcunun da sağlık protokollerine tabi tutularak izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Bu sezon Verratti 18, Diallo 19 karşılaşmada PSG forması giydi.
PSG Kulübü, İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti ve Fransız stoper Abdou Diallo'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
İki futbolcunun da sağlık protokollerine tabi tutularak izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Bu sezon Verratti 18, Diallo 19 karşılaşmada PSG forması giydi.