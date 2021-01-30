Verratti ve Abdou Diallo koronavirüse yakalandı!

PSG'de Marco Verratti ve Abdou Diallo'nun koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Verratti ve Abdou Diallo koronavirüse yakalandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2021 15:40
Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

PSG Kulübü, İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti ve Fransız stoper Abdou Diallo'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

İki futbolcunun da sağlık protokollerine tabi tutularak izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Bu sezon Verratti 18, Diallo 19 karşılaşmada PSG forması giydi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için