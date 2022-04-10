Van Persie'ye, ten Hag'ın yardımcılığı teklifi

Gelecek sezon için Manchester United'ın takımın başına getirmek istediği adayların başında gelen Ajax'ın Hollandalı çalıştırıcısı Erik ten Hag'ın, İngiliz ekibinin başına geçmesi durumunda Robin van Persie'yi teknik ekipte görmek istediği ifade edildi.



ESPN'in haberine göre; Manchester United'ın gelecek sezon için oluşturmak istediği projenin başında düşündüğü Erik ten Hag, kulüp içindeki birçok kararda söz sahibi olmak istiyor. Özellikle kendi teknik ekibini oluşturma ve takıma katılacak oyuncuları belirleme konularında tam yetki isteyen ten Hag'ın Fenerbahçeli eski futbolcu Robin van Persie'yi de teknik ekipte görmek istediği ifade edildi.



VAN PERSIE REDDETTİ



Şu anda Feyenoord kulübünde yardımcı antrenörlük görevi yapan Robin van Persie'nin her ne kadar bu tekliften gururlansa da Feyenoord'daki işini sevdiği ve Manchester'da çalışmaya sıcak bakmadığı gerekçesiyle bu teklifi reddettiği yazıldı.



2012-2015 yılları arasında Manchester United'da forma giyen Robin van Persie, 105 resmi maçta 58 gol 21 asistlik performans göstermişti.





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