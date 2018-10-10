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Valbuena Galatasaray'a haber yolladı

Fenerbahçe'de şans bulamayan Valbuena'nın menajerinin Galatasaray'a transfere hazır oldukları mesajını yolladığı iddia edildi.

Valbuena Galatasaray'a haber yolladı
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10 Ekim 2018 09:24
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve ayrılmak istediği belirtilen Mathieu Valbuena'nın gözü Galatasaray'da.

Sabah Gazetesi'nin iddiasına göre; Galatasaray'ın orta sahada yaşadığı kriz ve Belhanda ile devre arasında yolların ayrılacağı iddialarının ayyuka çıktığı ortamda Fransız oyuncunun, menajeri aracılığıyla Galatasaray'la temas kurduğu ileri sürüldü.

Menajer Jean-Pierre Bernes'in Galatasaraylı yöneticilere, "Mathieu Valbuena, sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır" mesajı gönderdi.

34 yaşındaki Valbuena için Terim'in çok hevesli olmadığı ama karşılıklı bir fesih durumunda bir sürpriz yaşanabileceği konuşuluyor.

YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Fatih Terim, yaz transfer döneminde büyük takımların kendi arasında oyuncu değişimine açık olması gerektiğini söylemişti.

Terim, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon kendi içinde sirkülasyon yapabilse dışarıdan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor. Gereksiz de bazen oyuncular tutuyoruz. Ekonomik olarak da kaybediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

 

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