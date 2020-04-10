VakıfBank'ın genç voleybolcusundan piyano resitali

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın altyapı oyuncularından Defne Mine Arlıel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakalara ara verilen süreçte spordan da sanattan da vazgeçmiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
VakıfBank'ın genç voleybolcusundan piyano resitali
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10 Nisan 2020 16:02
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın altyapı oyuncularından Defne Mine Arlıel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakalara ara verilen süreçte spordan da sanattan da vazgeçmiyor.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, genç takım oyuncularından Defne Mine Arlıel'in piyano çaldığı görüntülere yer verildi.

Smaçör pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu voleybolcunun hem antrenmanlarına devam ettiği hem de piyanoda kendini geliştirdiği kaydedildi.

Defne Mine Arlıel, görüntülerde "The Pianist" filminde de kullanılan Polonyalı piyanist ve besteci Frederic Chopin'in "Nocturne In C Sharp Minor" adlı eserini çaldı.

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