Vaclav Cerny: 'Oyunu domine ettik'

"Benim için galibiyetle başlamak çok güzel. Oyunu domine ettik. 2 golle maçı çevirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Taraftarımıza hediye ediyoruz." ifadeleriyle sözlerine başladı.



"HER POZİSYONDA OYNARIM"



Saha içindeki pozisyonu ile ilgili konuşan Cerny, "Önceliğim sağ kanat ama geldiğimde söyledim, ön hattaki her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olmak istiyorum, önemli olmak istiyorum. Sağ kanat sol kanat 8 numara fark etmez. Takıma yardım etmek, gol katkısı vermek istiyorum." dedi.



"HOCAMIZLA GÜZEL BİR DİYALOĞUMUZ VAR"



Sergen Yalçın ile ilgili de konuşan Cerny, "İlk gün hocamızla güzel bir diyaloğumuz oldu. Beklediği şeyleri bana çok net anlattı. Benim için her şey çok net. Burada çok iyi karşılandım. Benim için Beşiktaş'ta olmak çok önemli. Bana gösterilen sevgi ve güvenin karşılığını vermek istiyorum. Herkesi ve aynı zamanda kendimi mutlu etmek istiyorum." diyerek sözlerini bu şekilde noktaladı.

Beşiktaş 'ın yeni transferlerinden Vaclav Cerny, Başakşehir ile oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.Galibiyeti değerlendiren Çek futbolcu,