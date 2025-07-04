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Uzman erbaş alımı başvuru 2025: MSB teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2025 15:40 -
Güncelleme Tarihi:
04 Temmuz 2025 15:40
Uzman erbaş alımı başvuru 2025: MSB teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2025 yılı teknik sınıf uzman erbaş alımı gerçekleştiriliyor. 3 Temmuz'da ön başvuruları alınmaya başlanan ilanda başvuru şartları da belirtildi. Başvuruları kabul edilen adaylar sınava katılım sağlayacak. Sınavlar ise; Evrak Kontrol Faaliyeti, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavı, Sağlık Kurul Raporu, Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması aşamalarından oluşacak. İşte, uzman erbaş alımı son başvuru tarihi ve şartları...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. 3 Temmuz'dan itibaren başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştiren ve başvuruları olumlu olan adayların sınav yeri ve tarihleri MSB'nin resmi internet adresinden ilan edilecek. Uzman erbaş alımı sınav detayları...
UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU
3 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 16 Temmuz günü saat 23:59'a kadar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet aracılığıyla alınacak.
Sınav giriş yerleri de personeltemin.msb.gov.tr adresinden başvuru aşaması ardından duyurulacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
(3) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini
yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak) ve tercih ettiği kuvvet/sınıf/branşta
Ek-1'de belirtilen niteliklere sahip olmak,
(4) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Temmuz 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-3'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar
İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),
(7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;
(a) Başvuru tarihinde ikinci hizmet yılını tamamlamış ve devam ediyor olmak,
(b) 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve
daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
(c) Başvuruları uygun görülenlerin, uzman erbaş temel eğitimine sevk edilinceye kadar
sözleşmeli er/erbaş görevine devam ediyor olmak ve Ek-3'te yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik
Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir).
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