Haber Tarihi: 22 Eylül 2023 15:46 - Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 15:46

Üniversiteler online mı 2023/ 2024? YÖK açıkladı

Üniversiteler online mı, açılacak mı, ne zaman açılıyor 2024? sorusu öğrenciler tarafından soruluyor. YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek. Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabilecek" dedi.

Üniversiteler online mı 2023/ 2024? YÖK açıkladı
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Üniversiteler online mı, açılacak mı, ne zaman açılıyor? 2023-2024 Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak? 2023 Üniversitelerin açılacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Bahar yarıyılının ne zaman başlayacağı milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin eğitime nasıl devam edeceklerine ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde paylaştı. Hibrit sistemin değerlendirileceğini belirten Özvar'ın son açıklamalarını ve konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM Mİ GÖRECEK?
YÖK Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin tercih etmeleri durumunda 1 yıl uzaktan eğitim alabileceklerini açıkladı.

Özvar, Afetten etkilenen illerdeki üniversite öğrencilerini diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenci olarak eğitim alabileceğini belirtti. Öte yandan Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerde isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabileceklerini de duyurdu.

 

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