Haber Tarihi: 09 Şubat 2023 17:35 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 17:35

Üniversiteler ne zamana kadar tatil? Üniversiteler de tatil mi? YÖK tatil edilen üniversiteler

Üniversiteler ne zamana kadar tatil,Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak soruları merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 Elbistan ilçesinde 7,6 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda hava koşulları ve depremin etkisiyle eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Üniversiteliler için ise YÖK'ten açıklama geldi. Peki, Üniversiteler ne zamana kadar tatil? Üniversiteler de tatil mi? YÖK tatil edilen üniversiteler

Üniversiteler ne zamana kadar tatil? Üniversiteler de tatil mi? YÖK tatil edilen üniversiteler
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Üniversiteler tatil mi? Sorusunun yanıtı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen korkunç depremlerin ardından merak ediliyor. Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklama sonrasında, hangi ilde üniversitelerin eğitime ara verdiğini açıkladı. Peki, üniversiteler tatil mi? Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler ne zamana kadar tatil?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KADAR TATİL? 

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz.

20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak."

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HANGİ İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ?

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

YÖK'ten daha önce yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirilmişti.

Buna göre; Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de üniversiteler bir sonraki duyuruya kadar tatil edildi.


MEB: TÜM TÜRKİYE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Buna göre; 13 Şubat tarihine kadar tüm illerde okullar tatil edildi.

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