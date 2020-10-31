Uğurcan Çakır Trabzonspor'a yetemedi

Süper Lig'de 7. haftada Trabzonspor 3-1 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya son bölümde yenilen 2 golle 4-3 mağlup olurken Uğurcan Çakır da maça damga vuran bir isimdi.



Bir penaltı ve özellikle ikinci yarıda da birçok gollük pozisyonda refleksleriyle Kasımpaşalı oyunculara geçit vermeyen başarılı kaleci penaltı dışında 8 de kurtarış yaptı. Böylece Uğurcan Çakır, Kasımpaşa maçında 4 gol yemesine rağmen Nwakaeme ile birlikte takımın en iyisi oldu.





