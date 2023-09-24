Uğur Meleke: "Sanchez hazır gelmiş"

Uğur Meleke, Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Davinson Sanchez'in performansını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Uğur Meleke: 'Sanchez hazır gelmiş'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2023 10:23
Uğur Meleke, Hürriyet'te Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Meleke, Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez'in de performansını yorumladı ve Kolombiyalı oyuncunun Türkiye'ye hazır geldiğini kaydetti.

Uğur Meleke'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde;

"Galatasaray'da bu maçın bir başka başlığı da Davinson Sanchez'in siftahıydı. Karmaşık bir gündü, solunda Abdülkerim'le başladı, Kaan Ayhan'la devam etti. Ancak fiziksel olarak gayet iyi seviyede göründü Kolombiyalı stoper.

Hem Kolombiya Milli Takımı'nda Mina, hem de Tottenham'da Romero sakatlandığı için 70'er dakika forma giymişti bu sezon. Türkiye'ye de kesinlikle hazır gelmiş Davinson Sanchez."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery