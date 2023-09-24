Uğur Meleke: 'Sanchez hazır gelmiş'

Uğur Meleke, Hürriyet'te Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Meleke, Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez'in de performansını yorumladı ve Kolombiyalı oyuncunun Türkiye'ye hazır geldiğini kaydetti.
Uğur Meleke'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde;
"Galatasaray'da bu maçın bir başka başlığı da Davinson Sanchez'in siftahıydı. Karmaşık bir gündü, solunda Abdülkerim'le başladı, Kaan Ayhan'la devam etti. Ancak fiziksel olarak gayet iyi seviyede göründü Kolombiyalı stoper.
Hem Kolombiya Milli Takımı'nda Mina, hem de Tottenham'da Romero sakatlandığı için 70'er dakika forma giymişti bu sezon. Türkiye'ye de kesinlikle hazır gelmiş Davinson Sanchez."
Meleke, Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez'in de performansını yorumladı ve Kolombiyalı oyuncunun Türkiye'ye hazır geldiğini kaydetti.
Uğur Meleke'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde;
"Galatasaray'da bu maçın bir başka başlığı da Davinson Sanchez'in siftahıydı. Karmaşık bir gündü, solunda Abdülkerim'le başladı, Kaan Ayhan'la devam etti. Ancak fiziksel olarak gayet iyi seviyede göründü Kolombiyalı stoper.
Hem Kolombiya Milli Takımı'nda Mina, hem de Tottenham'da Romero sakatlandığı için 70'er dakika forma giymişti bu sezon. Türkiye'ye de kesinlikle hazır gelmiş Davinson Sanchez."