Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre, LA Clippers yardımcı antrenörü Tyronn Lue, herhangi bir NBA takımının başantrenörü olmak için 7 milyon dolarlık bir maaş talep edecek.



Lue, NBA'deki sayısız boş koçluk pozisyonunda ana adaylar arasında olacak ve şimdiden adı Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers ve New Orleans Pelicans'ı devralacak adaylar arasında geçmişti.



Lue, 2015-16 sezonunda David Blatt'in görevini devraldıktan sonra, Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü olarak 128-83'lük bir seri yakalamıştı.



LeBron James ve Kyrie Irving ile birlikte Cavs'in takım tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna rehberlik eden Lue, takımı 2016 NBA Finallerinde Golden State Warriors'a karşı 3-1 gerideyken şampiyonluğa götürmüştü.



