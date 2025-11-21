Türkiye, güreşte 2 bronz madalya kazandı!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, güreş branşında 2 bronz madalya elde etti.
Oyunların son gününde Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen güreş müsabakalarında serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, bronz madalya kazandı.
Serbest stil 125 kiloda ay-yıldızlı güreşçi Hakan Büyükçıngıl da üçüncülük maçını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.
